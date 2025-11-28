Les Ateliers Enchantés du Domaine Fritsch Dégustation mystère Kaysersberg Vignoble
Les Ateliers Enchantés du Domaine Fritsch Dégustation mystère
31 Grand’rue Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin
Début : Vendredi 2025-11-28 16:00:00
fin : 2025-11-28 17:30:00
2025-11-28
Quatre vins, quelques bouchées et une mission deviner les cépages et leurs secrets !
Plongez dans l’univers sensoriel du Domaine Joseph Fritsch le temps d’une dégustation à l’aveugle dans notre caveau de 1703.
Jouez avec vos sens, goûtez les vins autrement, laissez vous surprendre et apprenez…
4 vins accompagnés de quelques bouchées.
Une expérience ludique et conviviale pour éveiller vos sens avant les fêtes! .
31 Grand’rue Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 6 75 06 58 57 contact@joseph-fritsch.com
English :
Four wines, a few bites and a mission: guess the grape varieties and their secrets!
German :
Vier Weine, ein paar Bissen und eine Aufgabe: Erraten Sie die Rebsorten und ihre Geheimnisse!
Italiano :
Quattro vini, qualche boccone e una missione: indovinare i vitigni e i loro segreti!
Espanol :
Cuatro vinos, unos bocados y una misión: ¡adivinar las variedades de uva y sus secretos!
