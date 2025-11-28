Les Ateliers Enchantés du Domaine Fritsch Dégustation mystère Kaysersberg Vignoble

Les Ateliers Enchantés du Domaine Fritsch Dégustation mystère

31 Grand’rue Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-28 16:00:00

fin : 2025-11-28 17:30:00

Date(s) :

2025-11-28

Quatre vins, quelques bouchées et une mission deviner les cépages et leurs secrets !

Plongez dans l’univers sensoriel du Domaine Joseph Fritsch le temps d’une dégustation à l’aveugle dans notre caveau de 1703.

Jouez avec vos sens, goûtez les vins autrement, laissez vous surprendre et apprenez…

4 vins accompagnés de quelques bouchées.

Une expérience ludique et conviviale pour éveiller vos sens avant les fêtes! .

31 Grand’rue Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 6 75 06 58 57 contact@joseph-fritsch.com

English :

Four wines, a few bites and a mission: guess the grape varieties and their secrets!

German :

Vier Weine, ein paar Bissen und eine Aufgabe: Erraten Sie die Rebsorten und ihre Geheimnisse!

Italiano :

Quattro vini, qualche boccone e una missione: indovinare i vitigni e i loro segreti!

Espanol :

Cuatro vinos, unos bocados y una misión: ¡adivinar las variedades de uva y sus secretos!

