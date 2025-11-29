Les ateliers enchantés du Domaine Joseph Fritsch Conte et Flûtes Kaysersberg Vignoble

Les ateliers enchantés du Domaine Joseph Fritsch Conte et Flûtes

31 Grand’rue Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-11-29 16:00:00

fin : 2025-11-29 18:00:00

2025-11-29

Venez vous plongez dans l’ambiance de Noël avec ce conte musical interprété par 4 flûtes traversières ponctué d’une dégustation de vins et petits biscuits bredalas .

Laissez-vous emporter par la magie d’un conte musical porté par un quatuor de flûtes traversières.

Entre chaque mélodie, découvrez trois vins du domaine accompagnés de bredalas salés et sucrés.

Gratuit pour les enfants! .

31 Grand’rue Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 6 75 06 58 57 contact@joseph-fritsch.com

English :

Come and immerse yourself in the atmosphere of Christmas with this musical tale performed by 4 transverse flutes, punctuated by a tasting of wine and bredalas cookies.

German :

Tauchen Sie mit dieser musikalischen Geschichte, die von vier Querflöten gespielt wird, in die Weihnachtsstimmung ein. Dazu gibt es eine Weinprobe und kleine Bredalas -Kekse.

Italiano :

Venite a immergervi nell’atmosfera natalizia con questo racconto musicale eseguito da 4 flauti traversi, scandito da una degustazione di vino e biscotti bredalas .

Espanol :

Venga a sumergirse en el ambiente navideño con este cuento musical interpretado por 4 flautas traveseras, amenizado con una degustación de vino y galletas bredalas .

