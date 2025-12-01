Les Ateliers Enchantés du Domaine Joseph Fritsch Les secrets du Vin Chaud Kaysersberg Vignoble

Les Ateliers Enchantés du Domaine Joseph Fritsch Les secrets du Vin Chaud

31 Grand’rue Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-12 14:00:00

fin : 2025-12-12 19:00:00

Date(s) :

2025-12-12

Venez découvrir et confectionner LA recette du vin chaud maison qui vous est dévoilée. Savourez la avec des bredalas: les petits biscuits de Noël alsaciens.

31 Grand’rue Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 6 75 06 58 57 contact@joseph-fritsch.com

English :

Discover and make THE recipe for homemade mulled wine. Enjoy it with bredalas: Alsatian Christmas cookies.

German :

Entdecken Sie DAS Rezept für hausgemachten Glühwein, das Ihnen verraten wird. Genießen Sie es mit Bredalas, den kleinen elsässischen Weihnachtskeksen.

Italiano :

Venite a scoprire e a realizzare LA ricetta del vin brulé fatto in casa. Gustatelo con le bredalas: i piccoli biscotti natalizi alsaziani.

Espanol :

Venga a descubrir y preparar LA receta del vino caliente casero. Disfrútalo con bredalas: las pequeñas galletas navideñas alsacianas.

