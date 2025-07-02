Les ateliers enfants de la Maison du Piage « Atelier parure et visite du Musée » Fajoles

Les ateliers enfants de la Maison du Piage « Atelier parure et visite du Musée » Fajoles mercredi 2 juillet 2025.

Les ateliers enfants de la Maison du Piage « Atelier parure et visite du Musée »

Le bourg Fajoles Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-02 10:00:00

fin : 2025-07-23 12:00:00

Date(s) :

2025-07-02 2025-07-09 2025-07-16 2025-07-23 2025-07-30 2025-08-06 2025-08-13 2025-08-20 2025-08-27

Pars sur les traces des hommes préhistoriques ! Pendant deux heures, tu vas visiter le musée en famille puis tu participeras à un atelier à la manière des hommes préhistoriques .

Pars sur les traces des hommes préhistoriques ! Pendant deux heures, tu vas visiter le musée en famille puis tu participeras à un atelier à la manière des hommes préhistoriques . .

Le bourg Fajoles 46300 Lot Occitanie +33 6 85 71 99 86

English :

Follow in the footsteps of prehistoric man! For two hours, you’ll visit the museum with your family, then take part in a « prehistoric man » workshop.

German :

Begib dich auf die Spuren der prähistorischen Menschen! Zwei Stunden lang besuchst du mit deiner Familie das Museum und nimmst anschließend an einem Workshop « Auf die Art der Urmenschen » teil.

Italiano :

Seguite le orme dell’uomo preistorico! Per due ore visiterete il museo in famiglia, poi parteciperete a un laboratorio « sulle orme dell’uomo preistorico ».

Espanol :

¡Siga las huellas del hombre prehistórico! Durante dos horas, visitará el museo en familia y después participará en un taller « tras las huellas del hombre prehistórico ».

L’événement Les ateliers enfants de la Maison du Piage « Atelier parure et visite du Musée » Fajoles a été mis à jour le 2025-07-03 par OT Gourdon