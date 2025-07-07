Les ateliers enfants de la Maison du Piage « Atelier sculpture de la Préhistoire » Fajoles

Les ateliers enfants de la Maison du Piage « Atelier sculpture de la Préhistoire » Fajoles lundi 7 juillet 2025.

Les ateliers enfants de la Maison du Piage « Atelier sculpture de la Préhistoire »

Le bourg Fajoles Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-07 10:00:00

fin : 2025-07-21 12:00:00

Date(s) :

2025-07-07 2025-07-14 2025-07-21 2025-07-28 2025-08-04 2025-08-11 2025-08-18 2025-08-25

Viens découvrir les techniques de sculptures de la préhistoire!!!

Viens découvrir les techniques de sculptures de la préhistoire!!! .

Le bourg Fajoles 46300 Lot Occitanie +33 6 85 71 99 86 contact@maisondupiage.fr

English :

Come and discover prehistoric carving techniques!!!

German :

Entdecke die Techniken der prähistorischen Bildhauerei!

Italiano :

Venite a scoprire le tecniche di scultura preistoriche!

Espanol :

Venga a descubrir las técnicas de la escultura prehistórica

L’événement Les ateliers enfants de la Maison du Piage « Atelier sculpture de la Préhistoire » Fajoles a été mis à jour le 2025-07-03 par OT Gourdon