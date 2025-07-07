Les ateliers enfants de la Maison du Piage « Atelier sculpture de la Préhistoire » Fajoles
Le bourg Fajoles Lot
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif enfant
Début : 2025-07-07 10:00:00
fin : 2025-07-21 12:00:00
2025-07-07 2025-07-14 2025-07-21 2025-07-28 2025-08-04 2025-08-11 2025-08-18 2025-08-25
Viens découvrir les techniques de sculptures de la préhistoire!!!
Le bourg Fajoles 46300 Lot Occitanie +33 6 85 71 99 86 contact@maisondupiage.fr
English :
Come and discover prehistoric carving techniques!!!
German :
Entdecke die Techniken der prähistorischen Bildhauerei!
Italiano :
Venite a scoprire le tecniche di scultura preistoriche!
Espanol :
Venga a descubrir las técnicas de la escultura prehistórica
