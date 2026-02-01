Les ateliers entrepreneurials de SINGA Lille

Les ateliers entrepreneurials de SINGA

27 rue jean bart lille Lille Nord

Début : 2026-02-18 14:00:00

fin : 2026-02-18 16:00:00

2026-02-18

Les rendez-vous de février chez SINGA Lille !

Mer. 18 février, 14h-16h Atelier sur la gestion de projet.Venez participer à un atelier pratique dédié à la gestion de projet, où vous découvriez et testerez différents outils pour mieux organiser, planifier et suivre vos projets.

Mer. 25 février, 14h-17h Atelier gestion de la relation client. Venez participer à un atelier centré sur la gestion de la relation client, pour apprendre à mieux comprendre, suivre et fidéliser ses clients grâce à des méthodes et outils concrets !

Un événement t’intéresse ? Écris-nous à [marieme@singa.fr](mailto:marieme@singa.fr) en précisant

– Ton nom

– Ton prénom

– L’événement auquel tu souhaites participer

27 rue jean bart lille Lille 59000 Nord Hauts-de-France marieme@singa.fr

English :

February events at SINGA Lille!

Wed. feb. 18, 2pm-4pm ? Come and take part in a practical workshop dedicated to project management, where you’ll discover and test different tools to better organize, plan and monitor your projects.

Wed. feb. 25, 2-5pm Customer relationship management workshop. Come and take part in a workshop focused on customer relationship management, to learn how to better understand, track and retain your customers thanks to concrete methods and tools!

Interested in an event? Write to us at [marieme@singa.fr](mailto:marieme@singa.fr), specifying

– Your name

– Your first name

– The event you’d like to take part in

