Peinture avec l’Atelier d’Elodie L’Atelier d’Elodie Bersaillin samedi 15 novembre 2025.
L’Atelier d’Elodie 2 Route de Lons Bersaillin Jura
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Début : 2025-11-15 14:00:00
fin : 2025-11-15 18:00:00
2025-11-15
Ateliers de peinture mensuel
Thème au choix apporter son propre modèle. Médiums au choix peinture acrylique, aquarelle, gouache, fusain, sanguine, café. Dès 12 ans. Matériel inclus. Sur inscription.
Inscription possible en ligne.
AUTRES RENDEZ-VOUS
> VISITE LIBRE DE L’ATELIER
Samedi 6 septembre: 15h-19h
Dimanche 14 septembre: 15h-18h
Samedi 29 et dimanche 30 novembre: 10h-12h 15h-18h
Samedi 13 et dimanche 14 décembre: 10h-12h 15h-18h
-Tableaux de peinture à l’acrylique, à l’aquarelle et en pyrogravure.
Artisanat d’art (peinture sur Rondins de bois et autres).
Style figuratif dans une ambiance magique: paysages et animaux.
Parking gratuit
>COURS DE PEINTURE ANNEE
Les lundis et mercredis de 18h30 à 20h30
(hors jours fériés et vacances scolaires)
Reprise des cours lundi 1er et mercredi 3 septembre
300€ Dès 12 ans, matériel fourni .
L’Atelier d’Elodie 2 Route de Lons Bersaillin 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 71 48 46 latelierdelodie.39@gmail.com
