Les ateliers folklos de Lou Gerbassou Local Lou Gerbassou Parking du collège Ambazac

Local Lou Gerbassou Parking du collège 4 Allée de Muret Ambazac Haute-Vienne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

2025-11-08

A travers la danse, la musique, les histoires, les jeux créatifs, les membres de Lou Gerbassou transmettent les traditions, les histoires, les façons de faire de nos arrière-grands-parents. De 6 à 11 ans. Une activité pour les enfants pour découvrir leur région en s’amusant ! .

Local Lou Gerbassou Parking du collège 4 Allée de Muret Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 31 28 36 lougerbassou@gmail.com

