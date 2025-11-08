Les ateliers folklos de Lou Gerbassou Local Lou Gerbassou Parking du collège Ambazac
Les ateliers folklos de Lou Gerbassou Local Lou Gerbassou Parking du collège Ambazac samedi 8 novembre 2025.
Les ateliers folklos de Lou Gerbassou
Local Lou Gerbassou Parking du collège 4 Allée de Muret Ambazac Haute-Vienne
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
A travers la danse, la musique, les histoires, les jeux créatifs, les membres de Lou Gerbassou transmettent les traditions, les histoires, les façons de faire de nos arrière-grands-parents. De 6 à 11 ans. Une activité pour les enfants pour découvrir leur région en s’amusant ! .
Local Lou Gerbassou Parking du collège 4 Allée de Muret Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 31 28 36 lougerbassou@gmail.com
English : Les ateliers folklos de Lou Gerbassou
German : Les ateliers folklos de Lou Gerbassou
Italiano :
Espanol : Les ateliers folklos de Lou Gerbassou
L’événement Les ateliers folklos de Lou Gerbassou Ambazac a été mis à jour le 2025-10-15 par OT Monts du Limousin