Les Ateliers Golf Découverte au Golf de Servanes Route de Servanes Mouriès

Les Ateliers Golf Découverte au Golf de Servanes

Du 08/01 au 18/01/2026.

Jours et horaires disponibles à consulter sur la billetterie en ligne de l’événement.

Sous réserve de conditions météo favorables. Route de Servanes Golf de Servanes Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Début : 2026-01-08

fin : 2026-01-18

2026-01-08

Initiez-vous au golf dans un cadre provençal d’exception au Golf de Servanes à Mouriès, du 8 au 18 janvier 2026 !Adultes

Plongez au cœur de la Provence et vivez une expérience sportive et conviviale aux Ateliers Golf Découverte du Golf de Servanes à Mouriès.

Cet atelier de 2 heures est conçu pour rendre le golf accessible à tous, dans un environnement naturel remarquable au pied des Alpilles, entre oliviers séculaires, garrigue parfumée et lumière provençale.



Encadrés par un enseignant passionné, les participants s’initient aux gestes essentiels du golf lors d’un cours pratique d’environ une heure, avec mise à disposition du matériel et des balles. Vous apprendrez à frapper vos premières balles et à comprendre les bases du jeu dans une ambiance détendue.



La seconde heure de l’atelier propose une découverte commentée du parcours, à bord d’une voiturette électrique, pour mieux comprendre l’univers du golf, sa biodiversité préservée et l’écosystème qui l’entoure. Cette balade pédagogique offre une autre façon d’apprécier ce sport en lien avec la nature.



Le moment se conclut par une pause conviviale autour d’un verre face aux paysages emblématiques des Alpilles, favorisant échanges et détente dans un cadre chaleureux. Accessible à tous sans expérience requise, cet atelier s’adresse particulièrement aux adultes désireux de découvrir le golf autrement.



Plus d’informations et inscriptions via la billetterie en ligne sur Billetweb. .

Route de Servanes Golf de Servanes Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 59 95 servanes@resonance.golf

English :

Learn to play golf in the exceptional Provençal setting of the Servanes Golf Club in Mouriès, from 8 to 18 January 2026!

