Les Ateliers Gourmands de l’ENSP : Atelier BÛCHES DE NOËL École Nationale Supérieure de La Pâtisserie – École Ducasse Yssingeaux
samedi 12 décembre 2026 · École Nationale Supérieure de La Pâtisserie - École Ducasse · Yssingeaux
Informations pratiques
Yssingeaux
Les Ateliers Gourmands de l’ENSP : Atelier BÛCHES DE NOËL
École Nationale Supérieure de La Pâtisserie – École Ducasse 125 Allée de Montbarnier Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : 130 – 130 – 130 EUR
par personne
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 14:00:00
fin : 2026-12-12 18:00:00
Date(s) :
2026-12-12
Réalisez une bûche festive digne des plus belles tables ! Préparez biscuits, mousses et inserts, maîtrisez le montage et la décoration, et profitez de conseils pour réussir vos desserts de fêtes. Sur réservation.
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École Nationale Supérieure de La Pâtisserie – École Ducasse 125 Allée de Montbarnier Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 72 50 events.ensp@ecoleducasse.com
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English :
Create a festive cake worthy of the finest tables! Prepare cookies, mousses, and fillings; master assembly and decoration; and get tips for making your holiday desserts a success. By reservation only.
L’événement Les Ateliers Gourmands de l’ENSP : Atelier BÛCHES DE NOËL Yssingeaux a été mis à jour le 2026-09-08 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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