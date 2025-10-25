Les ateliers Halloween à la Lampe de Génis Place de l’église Génis
Les ateliers Halloween à la Lampe de Génis Place de l’église Génis samedi 25 octobre 2025.
Les ateliers Halloween à la Lampe de Génis
Place de l’église La Lampe de Génis Génis Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25
fin : 2025-11-01
Date(s) :
2025-10-25
22/10 à 10h créa’lloween, à 15h balade sophro(rible), à 16h30 construction (pleur)nichoir
25/10 à 15h30 création épouvantail, goûters
29/10 à 10h déco découpe, à 15h balade sophro(rible), à 16h30 creuse ta citrouille
31/10 à 10h gâteau de sorcière, à 15h maquillage, 17h boom
1/11 à 19h Jam’loween
Mer 22/10 à 10h créa’lloween, à 15h balade sophro(rible), à 16h30 construction (pleur)nichoir
Sa 25/10 à 15h30 création épouvantail, goûters
Mer 29/10 à 10h déco découpe, à 15h balade sophro(rible), à 16h30 creuse ta citrouille
Ven 31/10 à 10h fais ton gâteau de sorcière, à 15h maquillage petits monstres, à 16h chasse aux bons becs, à 17h boom qui fait boum
Sa 1/11 de 19h à 1h Jam’loween, le jam déguisé .
Place de l’église La Lampe de Génis Génis 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 55 30 35 lalampedegenis@gmail.com
English :
22/10 at 10am crea’lloween, at 3pm sophro(rible) walk, at 4.30pm construction (pleur)nichoir
10/25 at 3:30pm scarecrow creation, snacks
10/29 at 10am deco cutting, at 3pm sophro(rible) walk, at 4:30pm dig your pumpkin
10/31 at 10am witch’s cake, 3pm make-up, 5pm boom
1/11 at 7pm Jam’loween
German : Les ateliers Halloween à la Lampe de Génis
Jeden ersten Samstag im Monat Café-philo unter der Leitung von Matthieu & ses plantes.
Kostenlos.
Italiano :
22/10 ore 10.00 creazione di Halloween, ore 15.00 passeggiata sophro(rible), ore 16.30 costruzione cassetta nido (pianto)
25/10 alle 15.30 creazione dello spaventapasseri, merenda
29/10 alle 10 taglio deco, alle 15 passeggiata sophro(rible), alle 16.30 scava la tua zucca
31/10 alle 10.00 torta della strega, alle 15.00 trucco, alle 17.00 bum
1/11 alle 19.00 Jam’loween
Espanol : Les ateliers Halloween à la Lampe de Génis
Una aproximación al poblamiento del Périgord.
¿Le gustaría saber de dónde procede el nombre de su localidad? ¿Cuál es su historia y su significado?
J.P. DELAGE estará presente para dirigir esta charla y responder a sus preguntas.
Entrada gratuita.
L’événement Les ateliers Halloween à la Lampe de Génis Génis a été mis à jour le 2025-10-18 par Isle-Auvézère