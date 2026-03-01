Les ateliers insolites à Tour Campanets Domaine Tour Campanets Le Puy-Sainte-Réparade

Les ateliers insolites à Tour Campanets

Samedi 7 mars 2026 de 11h à 12h30.

Samedi 14 mars 2026 de 11h à 12h30.

Samedi 28 mars 2026 de 11h à 12h30. Domaine Tour Campanets 3243 route de Rognes Le Puy-Sainte-Réparade Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 25 EUR

Le temps d’un atelier, venez découvrir en toute convivialité l’univers de la dégustation, en compagnie de notre sommelière.

Venez partager et échanger vos impressions et ressentis. Des explications en fonction du thème de la séance vous seront fournis pour approfondir vos connaissances.

A l’issue de cette séance, une petite collation vous sera proposée pour prolonger ce moment de découverte.

Bonne humeur, convivialité et partage seront au programme !



Ouvert à tout le monde à partir de 18 ans.

Un thème différent tous les samedis consultez la billetterie en ligne. .

Domaine Tour Campanets 3243 route de Rognes Le Puy-Sainte-Réparade 13610 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Come and discover the world of wine tasting in the company of our sommelier.

