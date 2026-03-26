Les ateliers insolites de Tour Campanets Domaine Tour Campanets Le Puy-Sainte-Réparade

Les ateliers insolites de Tour Campanets

Samedi 4 avril 2026 de 11h à 12h30.

Samedi 11 avril 2026 de 11h à 12h30.

Samedi 18 avril 2026 de 11h à 12h30.

Samedi 25 avril 2026 de 11h à 12h30. Domaine Tour Campanets 3243 route de rognes Le Puy-Sainte-Réparade Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 11:00:00

fin : 2026-04-25 12:30:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-11 2026-04-18 2026-04-25

Le temps d’un atelier, venez découvrir en toute convivialité l’univers de la dégustation en compagnie de notre sommelière. Venez partager et échanger vos impressions et ressentis

Le temps d’un atelier, venez découvrir en toute convivialité l’univers de la dégustation en compagnie de notre sommelière.



Venez partager et échanger vos impressions et ressentis. Des explications en fonction du thème de la séance vous seront fournis pour approfondir vos connaissances.



A l’issue de cette séance, une petite collation vous sera proposée pour prolonger ce moment de découverte.

Bonne humeur, convivialité et partage seront au programme !



Ouvert à tout le monde à partir de 18 ans.



Notre programme Ateliers Accords mets-vins pour Avril 2026



– Samedi 04/04/2026 Atelier gourmand Fête de Pâques

– Samedi 11/04/2026 Atelier de dégustation sensorielle… de l’importance des sens

– Samedi 18/04/2026 Atelier Spécial Rosé Nouveau millésime 2025

– Samedi 25/04/2026 Atelier accord mets-vins Légumes et fruits de saison .

Domaine Tour Campanets 3243 route de rognes Le Puy-Sainte-Réparade 13610 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 61 86 91 boutique@domaine-tour-campanets.com

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English :

Come and discover the world of wine tasting in the company of our sommelier. Come and share your impressions and feelings

L’événement Les ateliers insolites de Tour Campanets Le Puy-Sainte-Réparade a été mis à jour le 2026-03-26 par Provence Tourisme