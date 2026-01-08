Les ateliers jeux du musée Musée du Prieuré Harfleur

Les ateliers jeux du musée

Musée du Prieuré 50 Rue de la République Harfleur Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 14:00:00

fin : 2026-02-18 18:00:00

Date(s) :

2026-02-18

Le Musée du Prieuré vous invite à un après-midi placé sous le signe du jeu et du partage. En compagnie de l’association Paradice Animation, petits et grands sont conviés à vivre un moment ludique et convivial, à découvrir et à expérimenter en famille. .

Musée du Prieuré 50 Rue de la République Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 09 culture@harfleur.fr

