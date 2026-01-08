Les ateliers jeux du musée Musée du Prieuré Harfleur
Les ateliers jeux du musée Musée du Prieuré Harfleur mercredi 18 février 2026.
Les ateliers jeux du musée
Musée du Prieuré 50 Rue de la République Harfleur Seine-Maritime
Début : 2026-02-18 14:00:00
fin : 2026-02-18 18:00:00
2026-02-18
Le Musée du Prieuré vous invite à un après-midi placé sous le signe du jeu et du partage. En compagnie de l’association Paradice Animation, petits et grands sont conviés à vivre un moment ludique et convivial, à découvrir et à expérimenter en famille. .
Musée du Prieuré 50 Rue de la République Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 09 culture@harfleur.fr
