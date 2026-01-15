Les ateliers Le Grand Off de la bande dessinée

Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-01-29

Du 29 janvier au 1ᵉʳ février 2026, le Grand Off transforme Angoulême en véritable terrain de création pour tous !

.

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From January 29 to February 1, 2026, the Grand Off transforms Angoulême into a creative playground for everyone!

L’événement Les ateliers Le Grand Off de la bande dessinée Angoulême a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême