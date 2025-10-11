Les ateliers Lorin 160 ans de chantiers Samedis des archives Chartres

Les ateliers Lorin 160 ans de chantiers Samedis des archives Chartres samedi 11 octobre 2025.

Les ateliers Lorin 160 ans de chantiers Samedis des archives

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Un samedi par mois, le service des Archives de la Ville et de Chartres métropole vous ouvre ses portes pour découvrir la richesse des fonds qu’il conserve au travers d’ateliers pratiques, de conférences et de présentations de documents historiques.

Au cours de leurs 160 ans d’activités, les ateliers Lorin ont réalisé des chantiers en France et dans le monde entier. Avec les Archives de la Ville et de Chartres métropole, ils vous présentent quelques-uns des chantiers les plus emblématiques réalisés par les différents maîtres verriers qui se sont succédés. En partenariat avec les ateliers Lorin. .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 40 41 archives@agglo-ville.chartres.fr

English :

One Saturday a month, the Archives department of the City of Chartres and Chartres Métropole opens its doors to you to discover the richness of its holdings through hands-on workshops, lectures and presentations of historical documents.

German :

An einem Samstag im Monat öffnet das Archiv der Stadt und der Metropolregion Chartres seine Türen für Sie und zeigt Ihnen in praktischen Workshops, Vorträgen und Präsentationen historischer Dokumente den Reichtum der Bestände, die es aufbewahrt.

Italiano :

Un sabato al mese, l’Archivio della Città di Chartres e di Chartres Métropole vi apre le porte per scoprire la ricchezza delle sue collezioni attraverso laboratori pratici, conferenze e presentazioni di documenti storici.

Espanol :

Un sábado al mes, el departamento de Archivos de la Ciudad de Chartres y Chartres Métropole le abre sus puertas para descubrir la riqueza de sus colecciones a través de talleres prácticos, conferencias y presentaciones de documentos históricos.

L’événement Les ateliers Lorin 160 ans de chantiers Samedis des archives Chartres a été mis à jour le 2025-10-03 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES