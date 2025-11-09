Les ateliers lyriques organisent son stage inaugural ECOLE de ballet PARIS MAMBO PARIS 12
Les ateliers lyriques organisent son stage inaugural ECOLE de ballet PARIS MAMBO PARIS 12 dimanche 9 novembre 2025.
Bienvenue aux Ateliers Lyriques, venez vivre l’expérience unique et esthétique de la voix et du corps. Le répertoire travaillé n’est pas connu à l’avance, c’est la marque de fabrique des Ateliers Lyriques !
Ces moments, bien que techniques et intenses sont à la portée de tous ! Pour que la rencontre entre l’émotion artistique et le grand répertoire, vous ouvre les portes de votre voix.
Tentez l’aventure de la beauté.
Immersion au coeur de votre voix et du chant lyrique sans aucun bagage musical ! Restitution la dernière heure, dans un lieu dédié à la culture.
Le dimanche 09 novembre 2025
de 14h00 à 16h00
payant
Renseignements et inscription :
tech.vocalisa@gmail.com
Instagram Isabelle Dratkowski
Tarif de lancement : 70e
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-09T15:00:00+01:00
fin : 2025-11-09T17:00:00+01:00
Date(s) : 2025-11-09T14:00:00+02:00_2025-11-09T16:00:00+02:00
ECOLE de ballet PARIS MAMBO 48 RUE DE LA GARE DE REUILLY 75012 PARIS 12
+33784717649 tech.vocalisa@gmail.com