Les ateliers Mobilab’ badges et boîte en origami, Honfleur

Les ateliers Mobilab' badges et boîte en origami

Place de la Porte de Rouen Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-01-03 10:00:00

fin : 2026-01-03 12:00:00

Date(s) :

2026-01-03

Du 25 novembre 2025 au 10 janvier 2026,

la médiathèque accueille le Mobilab’ de la Bibliothèque du Calvados !

Mobilab’ est un fablab mobile permettant de découvrir la culture Maker et de s’initier à la création et fabrication numérique.

Imprimantes 3D, plotter de découpe, brodeuse numérique, kit robotique et électronique, machine à badges…

Des machines sont à votre disposition ainsi que des ateliers.

Samedi 3 janvier de 10h à 12h Atelier badges et boîte en origami

Tout public à partir de 5 ans accompagné 10 ans seul

Gratuit sur inscription .

Place de la Porte de Rouen Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 23 56 contact.mediatheque@ville-honfleur.fr

English : Les ateliers Mobilab’ badges et boîte en origami

From November 25, 2025 to January 10, 2026,

the media library is home to the Calvados Library’s Mobilab?

