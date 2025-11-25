Les ateliers Mobilab’ imprimante 3D, boucles d’oreille et porte-clés, Honfleur

Les ateliers Mobilab’ imprimante 3D, boucles d’oreille et porte-clés

Du 25 novembre 2025 au 10 janvier 2026,

la médiathèque accueille le Mobilab’ de la Bibliothèque du Calvados !

Mobilab’ est un fablab mobile permettant de découvrir la culture Maker et de s’initier à la création et fabrication numérique.

Imprimantes 3D, plotter de découpe, brodeuse numérique, kit robotique et électronique, machine à badges…

Des machines sont à votre disposition ainsi que des ateliers.

Samedi 10 janvier de 15h à 17h Atelier imprimante 3D Boucles d’oreille porte-clés

Tout public à partir de 8 ans accompagné 10 ans seul

Gratuit sur inscription .

Place de la Porte de Rouen Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 89 23 56 contact.mediatheque@ville-honfleur.fr

English : Les ateliers Mobilab’ imprimante 3D, boucles d’oreille et porte-clés

From November 25, 2025 to January 10, 2026,

the media library is home to the Calvados Library’s Mobilab?

