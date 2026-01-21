Les ateliers mobilité de l’Atleb ATLEB Amicale du temps libre en Blanzacais Coteaux-du-Blanzacais
Les ateliers mobilité de l’Atleb ATLEB Amicale du temps libre en Blanzacais Coteaux-du-Blanzacais vendredi 13 février 2026.
ATLEB Amicale du temps libre en Blanzacais 6 Route de Montmoreau Coteaux-du-Blanzacais Charente
Début : 2026-02-13 14:00:00
fin : 2026-03-11 16:00:00
2026-02-13 2026-02-18 2026-02-19 2026-02-24 2026-03-11 2026-04-07 2026-04-10 2026-04-16
Mobilité pour tous Découvrez nos ateliers pour une mobilité inclusive en milieu rural en partenariat avec Norauto ! Les inscriptions sont ouvertes !
Ensemble, faisons de la mobilité un levier d’inclusion et de convivialité en milieu rural !
ATLEB Amicale du temps libre en Blanzacais 6 Route de Montmoreau Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 10 95
English : Les ateliers mobilité de l’Atleb
Mobility for all: Discover our workshops on inclusive mobility in rural areas, in partnership with Norauto! Registration is now open!
Together, let’s make mobility a lever for inclusion and conviviality in rural areas!
