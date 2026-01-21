Les ateliers mobilité de l’Atleb ATLEB Amicale du temps libre en Blanzacais Coteaux-du-Blanzacais

Les ateliers mobilité de l’Atleb

ATLEB Amicale du temps libre en Blanzacais 6 Route de Montmoreau Coteaux-du-Blanzacais Charente

Début : 2026-02-13 14:00:00

fin : 2026-03-11 16:00:00

2026-02-13 2026-02-18 2026-02-19 2026-02-24 2026-03-11 2026-04-07 2026-04-10 2026-04-16

Mobilité pour tous Découvrez nos ateliers pour une mobilité inclusive en milieu rural en partenariat avec Norauto ! Les inscriptions sont ouvertes !

Ensemble, faisons de la mobilité un levier d’inclusion et de convivialité en milieu rural !

.

English : Les ateliers mobilité de l’Atleb

Mobility for all: Discover our workshops on inclusive mobility in rural areas, in partnership with Norauto! Registration is now open!

Together, let’s make mobility a lever for inclusion and conviviality in rural areas!

