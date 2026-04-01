LES ATELIERS MOBILITÉ Naussac-Fontanes
LES ATELIERS MOBILITÉ Naussac-Fontanes mardi 28 avril 2026.
Naussac-Fontanes
LES ATELIERS MOBILITÉ
Naussac-Fontanes Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28
fin : 2026-05-12
Date(s) :
2026-04-28 2026-05-05 2026-05-12 2026-05-19 2026-05-26 2026-06-09
L’ Agence Lozérienne des mobilités vous invite à des ateliers mobilité gratuit (séances thématiques et séances vélo), ouverts à toutes personnes âgées de 60 ans et plus, résidents sur la Communauté de Communes du Haut-Allier.
Inscriptions conseillées.
L’ Agence Lozérienne des mobilités vous invite à des ateliers mobilité gratuit (séances thématiques et séances vélo), ouverts à toutes personnes âgées de 60 ans et plus, résidents sur la Communauté de Communes du Haut-Allier.
Inscriptions conseillées. .
Naussac-Fontanes 48300 Lozère Occitanie +33 7 66 34 41 89
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English :
The Agence Lozérienne des mobilités invites you to free mobility workshops (themed sessions and cycling sessions), open to all residents of the Communauté de Communes du Haut-Allier aged 60 and over.
Registration recommended.
L’événement LES ATELIERS MOBILITÉ Naussac-Fontanes a été mis à jour le 2026-04-08 par 48-OT Langogne
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