Naussac-Fontanes

LES ATELIERS MOBILITÉ

Naussac-Fontanes Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-04-28 2026-05-05 2026-05-12 2026-05-19 2026-05-26 2026-06-09

L’ Agence Lozérienne des mobilités vous invite à des ateliers mobilité gratuit (séances thématiques et séances vélo), ouverts à toutes personnes âgées de 60 ans et plus, résidents sur la Communauté de Communes du Haut-Allier.

Inscriptions conseillées.

L’ Agence Lozérienne des mobilités vous invite à des ateliers mobilité gratuit (séances thématiques et séances vélo), ouverts à toutes personnes âgées de 60 ans et plus, résidents sur la Communauté de Communes du Haut-Allier.

Inscriptions conseillées. .

Naussac-Fontanes 48300 Lozère Occitanie +33 7 66 34 41 89

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English :

The Agence Lozérienne des mobilités invites you to free mobility workshops (themed sessions and cycling sessions), open to all residents of the Communauté de Communes du Haut-Allier aged 60 and over.

Registration recommended.

L’événement LES ATELIERS MOBILITÉ Naussac-Fontanes a été mis à jour le 2026-04-08 par 48-OT Langogne