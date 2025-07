Les ateliers Moyen-Age pour enfants Villebois-Lavalette

Les ateliers Moyen-Age pour enfants Villebois-Lavalette vendredi 18 juillet 2025.

Les ateliers Moyen-Age pour enfants

Au chateau Villebois-Lavalette Charente

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-18

fin : 2025-08-29

Date(s) :

2025-07-18 2025-08-15

Atelier médiéval animé par un chevalier. Comment on construisait au Moyen-Age ? Comment on attaquait et défendait un château-fort ? Manipulation de maquette de construction et de reproduction d’armes médiévales…durée 1h.

Au chateau Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 31 12 26 les.echappees.vertes@gmail.com

English :

Medieval workshop led by a knight. How were castles built in the Middle Ages? How were castles attacked and defended? Handling of construction models and reproductions of medieval weapons…duration 1h.

German :

Mittelalterlicher Workshop, der von einem Ritter geleitet wird. Wie baute man im Mittelalter? Wie griff man eine Burg an und verteidigte sie? Manipulation eines Baumodells und Nachbildung mittelalterlicher Waffen…Dauer: 1 Stunde.

Italiano :

Laboratorio medievale guidato da un cavaliere. Come venivano costruiti i castelli nel Medioevo? Come venivano attaccati e difesi i castelli? Manipolazione di modelli di costruzione e riproduzioni di armi medievali… durata 1 ora.

Espanol :

Taller medieval dirigido por un caballero. ¿Cómo se construían los castillos en la Edad Media? ¿Cómo se atacaban y defendían los castillos? Manipulación de maquetas de construcción y reproducciones de armas medievales…duración 1 hora.

