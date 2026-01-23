Les ateliers numériques I.A. Etat de l’art Illiers-Combray
11 Rue Philebert Poulain Illiers-Combray Eure-et-Loir
Début : 2026-02-04 14:00:00
fin : 2026-02-04 16:00:00
2026-02-04
Vous souhaitez être plus à l’aise avec le numérique ?
Participez à l’atelier numérique IA État de l’art pour découvrir ou approfondir vos connaissances en intelligence artificielle, dans une ambiance conviviale et avec un accompagnement personnalisé. Atelier ouvert à tous. .
11 Rue Philebert Poulain Illiers-Combray 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 75 13 56 53
English :
Would you like to become more comfortable with digital technology?
