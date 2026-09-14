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AGENDA · Paimpol

Les ateliers numériques – niveau débutant Place Gambetta Paimpol

mardi 29 septembre 2026 · Place Gambetta · Paimpol

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Place Gambetta
Adresse
K'Fêt
Ville
22500 Paimpol
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Paimpol

Les ateliers numériques – niveau débutant

Place Gambetta K’Fêt Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 14:00:00
fin : 2026-10-06 15:30:00

Date(s) :
2026-09-29 2026-10-06

Cet atelier s’adresse aux personnes ayant peu ou pas de maîtrise des fonctions de base d’un smartphone
Au programme : prise en main du téléphone, appels, SMS, gestion des contacts, paramétrages de base et organisation des écrans.
Sur inscription après adhésion au Chat’Ô   .

Place Gambetta K’Fêt Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 31 74 

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English :

L’événement Les ateliers numériques – niveau débutant Paimpol a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme de Guingamp – Baie de Paimpol

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