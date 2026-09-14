Les ateliers numériques – niveau débutant Place Gambetta Paimpol
mardi 29 septembre 2026 · Place Gambetta · Paimpol
Informations pratiques
Paimpol
Les ateliers numériques – niveau débutant
Place Gambetta K’Fêt Paimpol Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 14:00:00
fin : 2026-10-06 15:30:00
Date(s) :
2026-09-29 2026-10-06
Cet atelier s’adresse aux personnes ayant peu ou pas de maîtrise des fonctions de base d’un smartphone
Au programme : prise en main du téléphone, appels, SMS, gestion des contacts, paramétrages de base et organisation des écrans.
Sur inscription après adhésion au Chat’Ô .
Place Gambetta K’Fêt Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 31 74
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English :
L’événement Les ateliers numériques – niveau débutant Paimpol a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme de Guingamp – Baie de Paimpol
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