Les ateliers numériques pour les enfants au Pôle Numérique Pôle numérique Gourdon

Les ateliers numériques pour les enfants au Pôle Numérique

Pôle numérique 20 boulevard des Martyrs Gourdon Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14 14:00:00

fin : 2026-01-28 17:00:00

2026-01-14 2026-01-21 2026-01-28

Viens découvrir, créer et t’amuser autour du numérique lors de nos ateliers ! Autour de la thématique de Noël, découvre comment réaliser un jeu vidéo et créer des cartes de voeux avec du papier recyclé.

Pôle numérique 20 boulevard des Martyrs Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 37 10 22 polenumerique@ccqb.fr

Come and discover, create and have fun with digital technology at our workshops! Around the theme of Christmas, discover how to make a video game and create greeting cards from recycled paper.

L’événement Les ateliers numériques pour les enfants au Pôle Numérique Gourdon a été mis à jour le 2025-12-19 par OT Gourdon