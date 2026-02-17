Les ateliers Oh ! en couleurs Maison Royale Pesmes Pesmes

Les ateliers Oh ! en couleurs

Maison Royale Pesmes 16 Avenue Jacques Prévost Pesmes Haute-Saône

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-07 12:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Explorez votre relation avec votre prénom de manière créative ! Dans un espace créatif, venez explorer votre relation avec votre prénom*, en recherchant les symboliques qui lui sont associées, ainsi qu’en identifiant les forces et les caractéristiques que vous choisissez de lui attribuer. Ces explorations visent à favoriser une meilleure connaissance de soi. .

Maison Royale Pesmes 16 Avenue Jacques Prévost Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 15 54 81

