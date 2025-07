Les Ateliers Ouverts Art et vins Gennes-Val-de-Loire

« ART ET VINS » une magnifique création façonnée par la main de l’homme. Comme une œuvre d’art, le vin naît d’une passion et du plaisir de création du vigneron. Le vigneron et ses vins, comme l’artiste et son œuvre, sont indissociables.

Ils sont destinés à être partagés, savourés et généralement commentés. L’art et le vin prennent vie sous la perception sensorielle de l’homme. Ces deux formes d’expression artistique se complètent, et s’enrichissent mutuellement, faisant naître le souhait de partager cette belle complicité avec vous public.

3 samedis, 3 vignerons et 3 vins différents.

– Le samedi 19 juillet dégustation de vins nature avec le Domaine d’O².

Entre Angers et Saumur dans le Maine et Loire (49) au Sale Village. Olivier Neau alias Walif crée en 2021, le Domaine d’O², tout en gardant un pied chez Jean-François Régnier, vigneron dans le Saumurois (49).Sur 1 hectare 7, il a choisi une voie radicale en matière d’agronomie non labour, vigne isolée en lisière de forêt sur terroir composé d’argile, de silex et de tuffeau, et la phytothérapie (extrait de purins de plantes) pour soigner les vignes, du cuivre et du soufre à minima dans les vignes en éco-pâturage.

– Le samedi 26 juillet dégustation du chenin et ses différentes facettes.

– Le samedi 2 août dégustation de Saumur Champigny et Saumur Rouge.

Samedi 19 juillet 2025 de 10h à 12h et de 16h à 18h.

Samedi 26 juillet 2025 de 10h à 12h et de 16h à 18h.

Samedi 2 août 2025 de 10h à 12h et de 16h à 18h. .

La Conserverie Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 47 61 02 15

English :

« ART AND WINE » a magnificent creation shaped by the hand of man. Like a work of art, wine is born of the winemaker?s passion and creative pleasure. The winemaker and his wines, like the artist and his work, are inseparable.

German :

« ART ET VINS » ist eine wunderbare Kreation, die von Menschenhand geformt wurde. Wie ein Kunstwerk entsteht der Wein aus der Leidenschaft und der Schaffensfreude des Winzers. Der Winzer und sein Wein, wie auch der Künstler und sein Werk, sind untrennbar miteinander verbunden.

Italiano :

« ARTE E VINO » è una magnifica creazione plasmata dalla mano dell’uomo. Come un’opera d’arte, un vino nasce dalla passione e dal piacere creativo del viticoltore. L’enologo e i suoi vini, come l’artista e la sua opera, sono inseparabili.

Espanol :

« ARTE Y VINO » es una magnífica creación moldeada por la mano del hombre. Al igual que una obra de arte, un vino nace de la pasión y el placer creativo del viticultor. El viticultor y sus vinos, como el artista y su obra, son inseparables.

