Les ateliers Parent’aise Rue Jules Ferry Saint-Marcel

Les ateliers Parent’aise

Rue Jules Ferry Espace Saint-Exupéry Saint-Marcel Eure

Début : 2026-02-03 17:30:00

fin : 2026-03-12 19:30:00

2026-02-03 2026-03-12

La Maison de Santé de Saint Marcel a lancé Parent’aise Les ateliers pour accompagner les futurs et jeunes parents dans leurs premiers pas de parentalité.

Ces ateliers sont entièrement gratuits. Ils montrent que la nouvelle Maison de santé est ouverte sur la ville, pour la santé publique des résidents du territoire.

Inscription obligatoire au lien suivant https://forms.gle/LYMNS4qLQ4afMBYU9 .

