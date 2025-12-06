Les Ateliers parents enfants de Noël Maison de la Petite Enfance Gençay
Les Ateliers parents enfants de Noël Maison de la Petite Enfance Gençay samedi 6 décembre 2025.
Les Ateliers parents enfants de Noël
Maison de la Petite Enfance 26 ter rue de l’aumônerie Gençay Vienne
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Deux rendez-vous pensés pour éveiller la créativité des enfants !
– Tout Petit Atelier (pour les 1 à 4 ans) un moment de découverte autour de la manipulation et d’une petite cuisine de Noël. De 10h à 11h30.
– Petit Atelier (à partir de 5 ans) un atelier créatif adapté à chaque enfant, avec notamment la réalisation d’une décoration à glisser sous le sapin. De 14h0 à 17h. .
Maison de la Petite Enfance 26 ter rue de l’aumônerie Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 18 91 94 contact@millesbulles-csc86.org
