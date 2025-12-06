Les Ateliers parents enfants de Noël Maison de la Petite Enfance Gençay

Les Ateliers parents enfants de Noël

Maison de la Petite Enfance 26 ter rue de l’aumônerie Gençay Vienne

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Deux rendez-vous pensés pour éveiller la créativité des enfants !

– Tout Petit Atelier (pour les 1 à 4 ans) un moment de découverte autour de la manipulation et d’une petite cuisine de Noël. De 10h à 11h30.

– Petit Atelier (à partir de 5 ans) un atelier créatif adapté à chaque enfant, avec notamment la réalisation d’une décoration à glisser sous le sapin. De 14h0 à 17h. .

Maison de la Petite Enfance 26 ter rue de l’aumônerie Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 18 91 94 contact@millesbulles-csc86.org

