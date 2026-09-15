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AGENDA · Royan

Les ateliers partagés – Biodanza Escale Jeunes Royan

samedi 3 octobre 2026 · Escale Jeunes · Royan

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Escale Jeunes
Adresse
1 av des Fleurs de la Paix
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif

Royan

Les ateliers partagés – Biodanza

Escale Jeunes 1 av des Fleurs de la Paix Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

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Escale Jeunes 1 av des Fleurs de la Paix Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 50 30  polefamille@mairie-royan.fr

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English :

L’événement Les ateliers partagés – Biodanza Royan a été mis à jour le 2026-09-10 par Mairie de Royan

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