Les ateliers partagés – Biodanza Escale Jeunes Royan

Informations pratiques

Royan

Les ateliers partagés – Biodanza

Escale Jeunes 1 av des Fleurs de la Paix Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

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Escale Jeunes 1 av des Fleurs de la Paix Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 50 30 polefamille@mairie-royan.fr

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English :

L’événement Les ateliers partagés – Biodanza Royan a été mis à jour le 2026-09-10 par Mairie de Royan