Les ateliers partagés Cirque Escale Jeunes Royan
Les ateliers partagés Cirque
Escale Jeunes 1 av des Fleurs de la Paix Royan Charente-Maritime
Début : 2025-10-04 10:00:00
fin : 2025-10-04 12:00:00
2025-10-04
Découvrir le monde du cirque à travers l’acrobatie, l’équilibre, la jonglerie et l’expression corporelle.
Escale Jeunes 1 av des Fleurs de la Paix Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 50 30 polefamille@mairie-royan.fr
English :
Discover the circus world through acrobatics, balance, juggling and body expression.
German :
Entdecken Sie die Welt des Zirkus durch Akrobatik, Gleichgewicht, Jonglieren und Körperausdruck.
Italiano :
Scoprite il mondo del circo attraverso l’acrobazia, l’equilibrio, la giocoleria e l’espressione fisica.
Espanol :
Descubra el mundo del circo a través de la acrobacia, el equilibrio, los malabares y la expresión física.
L’événement Les ateliers partagés Cirque Royan a été mis à jour le 2025-09-04 par Mairie de Royan