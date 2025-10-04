Les ateliers partagés Cirque Escale Jeunes Royan

Les ateliers partagés Cirque

Escale Jeunes 1 av des Fleurs de la Paix Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-04 12:00:00

Date(s) :

2025-10-04

Découvrir le monde du cirque à travers l’acrobatie, l’équilibre, la jonglerie et l’expression corporelle.

Escale Jeunes 1 av des Fleurs de la Paix Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 50 30 polefamille@mairie-royan.fr

English :

Discover the circus world through acrobatics, balance, juggling and body expression.

German :

Entdecken Sie die Welt des Zirkus durch Akrobatik, Gleichgewicht, Jonglieren und Körperausdruck.

Italiano :

Scoprite il mondo del circo attraverso l’acrobazia, l’equilibrio, la giocoleria e l’espressione fisica.

Espanol :

Descubra el mundo del circo a través de la acrobacia, el equilibrio, los malabares y la expresión física.

L’événement Les ateliers partagés Cirque Royan a été mis à jour le 2025-09-04 par Mairie de Royan