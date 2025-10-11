Les ateliers partagés Cuisine Maison de l’Enfance Royan

Les ateliers partagés Cuisine Maison de l’Enfance Royan samedi 11 octobre 2025.

Les ateliers partagés Cuisine

Maison de l’Enfance 1 av des Fleurs de la Paix Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 09:45:00

fin : 2025-10-11 12:30:00

Date(s) :

2025-10-11

Quoi de mieux que la cuisine ou la pâtisserie pour partager une activité avec son enfant ?

Maison de l’Enfance 1 av des Fleurs de la Paix Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine polefamille@mairie-royan.fr

English :

What better way to share an activity with your child than by cooking or baking?

German :

Was gibt es Besseres als Kochen oder Backen, um eine Aktivität mit seinem Kind zu teilen?

Italiano :

Quale modo migliore di condividere un’attività con il vostro bambino se non cucinando o facendo dolci?

Espanol :

¿Qué mejor manera de compartir una actividad con su hijo que cocinando u horneando?

L’événement Les ateliers partagés Cuisine Royan a été mis à jour le 2025-09-10 par Mairie de Royan