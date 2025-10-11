Les ateliers partagés Cuisine Maison de l’Enfance Royan
Les ateliers partagés Cuisine Maison de l’Enfance Royan samedi 11 octobre 2025.
Les ateliers partagés Cuisine
Maison de l’Enfance 1 av des Fleurs de la Paix Royan Charente-Maritime
Début : 2025-10-11 09:45:00
fin : 2025-10-11 12:30:00
2025-10-11
Quoi de mieux que la cuisine ou la pâtisserie pour partager une activité avec son enfant ?
polefamille@mairie-royan.fr
English :
What better way to share an activity with your child than by cooking or baking?
German :
Was gibt es Besseres als Kochen oder Backen, um eine Aktivität mit seinem Kind zu teilen?
Italiano :
Quale modo migliore di condividere un’attività con il vostro bambino se non cucinando o facendo dolci?
Espanol :
¿Qué mejor manera de compartir una actividad con su hijo que cocinando u horneando?
