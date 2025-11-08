Les ateliers partagés Dessin manga Escale Jeunes Royan
Les ateliers partagés Dessin manga
Escale Jeunes 1 avenue des Fleurs de la Paix Royan Charente-Maritime
Début : 2025-11-08 10:00:00
fin : 2025-12-20 12:00:00
2025-11-08 2025-12-20
Venez en famille vous surprendre vous-même à savoir dessiner un manga avec une émotion au choix. Amusez-vous à créer avec l’illustratrice Tatoon.
Escale Jeunes 1 avenue des Fleurs de la Paix Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 95 09 ludotheque@mairie-royan.fr
English :
Come with your family and surprise yourself by drawing a manga with your choice of emotions. Have fun creating with illustrator Tatoon.
German :
Kommen Sie mit der ganzen Familie und überraschen Sie sich selbst, wie Sie einen Manga mit einer Emotion Ihrer Wahl zeichnen können. Haben Sie Spaß daran, mit der Illustratorin Tatoon kreativ zu werden.
Italiano :
Venite in famiglia e sorprendetevi a disegnare un manga con un’emozione a vostra scelta. Divertitevi a creare con l’illustratore Tatoon.
Espanol :
Ven en familia y sorpréndete dibujando un manga con una emoción de tu elección. Diviértete creando con el ilustrador Tatoon.
L’événement Les ateliers partagés Dessin manga Royan a été mis à jour le 2025-10-22 par Mairie de Royan