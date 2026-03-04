Les ateliers partagés Dessin manga Escale Jeunes Royan

Les ateliers partagés Dessin manga

Escale Jeunes 1 avenue des Fleurs de la Paix Royan Charente-Maritime

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-18 12:00:00

2026-04-18

Venez en famille vous surprendre vous-même à savoir dessiner un manga avec une émotion au choix. Amusez-vous à créer avec l’illustratrice Tatoon.

Escale Jeunes 1 avenue des Fleurs de la Paix Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 95 09 ludotheque@mairie-royan.fr

English :

Come with your family and surprise yourself by drawing a manga with your choice of emotions. Have fun creating with illustrator Tatoon.

