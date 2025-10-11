Les ateliers partagés Judo stade d’honneur, place de la gare Royan

Les ateliers partagés Judo stade d’honneur, place de la gare Royan samedi 11 octobre 2025.

Les ateliers partagés Judo

stade d’honneur, place de la gare Salle Landry Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 10:30:00

fin : 2025-10-11 12:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Découverte et partage des valeurs du sport, améliorer le renforcement musculaire, la souplesse, l’équilibre et la confiance en soi.

.

stade d’honneur, place de la gare Salle Landry Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine polefamille@mairie-royan.fr

English :

Discover and share the values of sport, improve muscle strength, flexibility, balance and self-confidence.

German :

Entdecken und Teilen der Werte des Sports, Verbesserung der Muskelstärkung, der Flexibilität, des Gleichgewichts und des Selbstvertrauens.

Italiano :

Scoprire e condividere i valori dello sport, migliorare la forza muscolare, la flessibilità, l’equilibrio e la fiducia in se stessi.

Espanol :

Descubrir y compartir los valores del deporte, mejorar la fuerza muscular, la flexibilidad, el equilibrio y la confianza en uno mismo.

L’événement Les ateliers partagés Judo Royan a été mis à jour le 2025-09-10 par Mairie de Royan