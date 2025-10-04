Les ateliers partagés L’atelier du DIY Royan

46 avenue des Tilleuls Royan Charente-Maritime

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Atelier d’activités manuelles tendance, relaxant, économique, écologique pour donner aux duos parent-enfant le plaisir et la fierté de créer soi-même toutes sortes d’objets, dans un espace dédié et chaleureux au cœur de Royan.

46 avenue des Tilleuls Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine polefamille@mairie-royan.fr

English :

A trendy, relaxing, economical and eco-friendly craft workshop to give parent-child pairs the pleasure and pride of creating all kinds of objects themselves, in a warm, dedicated space in the heart of Royan.

German :

Ein trendiger, entspannender, ökonomischer und ökologischer Workshop für Eltern-Kind-Duos, um ihnen die Freude und den Stolz zu vermitteln, alle Arten von Objekten selbst herzustellen, in einem speziellen und gemütlichen Raum im Herzen von Royan.

Italiano :

Un laboratorio artigianale di tendenza, rilassante, economico ed ecologico, che offre alle coppie genitore-bambino il piacere e l’orgoglio di creare da soli oggetti di ogni tipo, in uno spazio caldo e dedicato nel cuore di Royan.

Espanol :

Un taller de artesanía moderno, relajante, económico y ecológico para ofrecer a las parejas de padres e hijos el placer y el orgullo de crear ellos mismos todo tipo de objetos, en un espacio cálido y dedicado en el corazón de Royan.

L’événement Les ateliers partagés L’atelier du DIY Royan a été mis à jour le 2025-09-10 par Mairie de Royan