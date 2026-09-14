Informations pratiques

Royan

Les ateliers partagés – L’atelier du DIY

46 avenue des Tilleuls Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-10 12:30:00

Date(s) :

2026-10-10

Atelier d’activités manuelles tendance, relaxant, économique, écologique pour donner aux duos « parent-enfant » le plaisir et la fierté de créer soi-même toutes sortes d’objets, dans un espace dédié et chaleureux au cœur de Royan.

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46 avenue des Tilleuls Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine polefamille@mairie-royan.fr

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English :

A trendy, relaxing, economical and eco-friendly craft workshop to give parent-child pairs the pleasure and pride of creating all kinds of objects themselves, in a warm, dedicated space in the heart of Royan.

L’événement Les ateliers partagés – L’atelier du DIY Royan a été mis à jour le 2026-09-11 par Mairie de Royan