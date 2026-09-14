Les ateliers partagés – L’atelier du DIY Royan
samedi 10 octobre 2026 · Royan
Informations pratiques
Royan
Les ateliers partagés – L’atelier du DIY
46 avenue des Tilleuls Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-10 12:30:00
Date(s) :
2026-10-10
Atelier d’activités manuelles tendance, relaxant, économique, écologique pour donner aux duos « parent-enfant » le plaisir et la fierté de créer soi-même toutes sortes d’objets, dans un espace dédié et chaleureux au cœur de Royan.
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46 avenue des Tilleuls Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine polefamille@mairie-royan.fr
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English :
A trendy, relaxing, economical and eco-friendly craft workshop to give parent-child pairs the pleasure and pride of creating all kinds of objects themselves, in a warm, dedicated space in the heart of Royan.
L’événement Les ateliers partagés – L’atelier du DIY Royan a été mis à jour le 2026-09-11 par Mairie de Royan
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