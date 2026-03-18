Les ateliers Part’Âges les gestes qui sauvent CIAS Labastide-d’Armagnac

Les ateliers Part’Âges les gestes qui sauvent

CIAS 500 route de Saint Justin Labastide-d’Armagnac Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Parce que nous pouvons tous être confrontés à une situation d’urgence, les Ateliers Part’Âges vous proposent de découvrir les gestes qui sauvent à travers des mises en situation adaptées dès 8 ans.

Inscription conseillée mais non obligatoire.

Parce que nous pouvons tous être confrontés à une situation d’urgence, les Ateliers Part’Âges vous proposent de découvrir les gestes qui sauvent à travers des mises en situation adaptées dès 8 ans.

Inscription conseillée mais non obligatoire. .

CIAS 500 route de Saint Justin Labastide-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 72 58

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English : Les ateliers Part’Âges les gestes qui sauvent

Because we can all be confronted with an emergency situation, Ateliers Part’Âges offers you the chance to discover life-saving gestures through adapted role-playing exercises for children aged 8 and over.

Registration recommended but not required.

L’événement Les ateliers Part’Âges les gestes qui sauvent Labastide-d’Armagnac a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Landes d’Armagnac