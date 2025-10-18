Les ateliers partagés Notre petite bulle Escale Jeunes Royan

Les ateliers partagés Notre petite bulle Escale Jeunes Royan samedi 18 octobre 2025.

Les ateliers partagés Notre petite bulle

Escale Jeunes 1 av des Fleurs de la Paix Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-18 11:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Complicité, tendresse, échanges, histoire contée, détente, câlin magique, comptine gestuelle, renforcement du lien parent-enfant.

.

Escale Jeunes 1 av des Fleurs de la Paix Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine polefamille@mairie-royan.fr

English :

Complicity, tenderness, exchanges, storytelling, relaxation, magic cuddles, nursery rhymes, strengthening the parent-child bond.

German :

Komplizenschaft, Zärtlichkeit, Austausch, erzählte Geschichte, Entspannung, magische Umarmung, gestische Reime, Stärkung der Eltern-Kind-Bindung.

Italiano :

Legame, tenerezza, condivisione, narrazione, rilassamento, coccole magiche, filastrocche, rafforzamento del legame genitore-bambino.

Espanol :

Vínculos afectivos, ternura, compartir, cuentos, relajación, mimos mágicos, canciones infantiles, fortalecimiento del vínculo entre padres e hijos.

L’événement Les ateliers partagés Notre petite bulle Royan a été mis à jour le 2025-09-10 par Mairie de Royan