AGENDA · Royan
Les ateliers partagés – Saveurs tahitiennes Maison de l’Enfance Royan
samedi 10 octobre 2026 · Maison de l’Enfance · Royan
Informations pratiques
Royan
Les ateliers partagés – Saveurs tahitiennes
Maison de l’Enfance 1 av des Fleurs de la Paix Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
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Maison de l’Enfance 1 av des Fleurs de la Paix Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 50 30 polefamille@mairie-royan.fr
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English :
L’événement Les ateliers partagés – Saveurs tahitiennes Royan a été mis à jour le 2026-09-11 par Mairie de Royan
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