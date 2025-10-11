Les ateliers partagés Sophrologie en famille Escale Jeunes Royan

Les ateliers partagés Sophrologie en famille Escale Jeunes Royan samedi 11 octobre 2025.

Les ateliers partagés Sophrologie en famille

Escale Jeunes 1 av des Fleurs de la Paix Royan Charente-Maritime

Début : 2025-10-11 09:30:00

fin : 2025-10-11 11:30:00

2025-10-11

Apprendre à maitriser ses émotions pour mieux gérer les conflits, respirer, se relaxer, être en mouvement, lâcher prise.

Escale Jeunes 1 av des Fleurs de la Paix Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine polefamille@mairie-royan.fr

English :

Learn to master your emotions to better manage conflicts, breathe, relax, move, let go.

German :

Lernen, seine Emotionen zu beherrschen, um Konflikte besser zu bewältigen, zu atmen, sich zu entspannen, in Bewegung zu sein, loszulassen.

Italiano :

Imparare a controllare le emozioni per gestire i conflitti in modo più efficace, respirare, rilassarsi, muoversi e lasciarsi andare.

Espanol :

Aprende a controlar tus emociones para gestionar los conflictos de forma más eficaz, respira, relájate, muévete y déjate llevar.

