Les ateliers partagés Sophrologie en famille Escale Jeunes Royan
Les ateliers partagés Sophrologie en famille Escale Jeunes Royan samedi 11 octobre 2025.
Les ateliers partagés Sophrologie en famille
Escale Jeunes 1 av des Fleurs de la Paix Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 09:30:00
fin : 2025-10-11 11:30:00
Date(s) :
2025-10-11
Apprendre à maitriser ses émotions pour mieux gérer les conflits, respirer, se relaxer, être en mouvement, lâcher prise.
.
Escale Jeunes 1 av des Fleurs de la Paix Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine polefamille@mairie-royan.fr
English :
Learn to master your emotions to better manage conflicts, breathe, relax, move, let go.
German :
Lernen, seine Emotionen zu beherrschen, um Konflikte besser zu bewältigen, zu atmen, sich zu entspannen, in Bewegung zu sein, loszulassen.
Italiano :
Imparare a controllare le emozioni per gestire i conflitti in modo più efficace, respirare, rilassarsi, muoversi e lasciarsi andare.
Espanol :
Aprende a controlar tus emociones para gestionar los conflictos de forma más eficaz, respira, relájate, muévete y déjate llevar.
L’événement Les ateliers partagés Sophrologie en famille Royan a été mis à jour le 2025-09-10 par Mairie de Royan