Les ateliers partagés Théâtre Salle Jean Gabin Royan
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime
Début : 2025-11-08 10:00:00
fin : 2025-11-08
2025-11-08 2025-12-13
Improvisation, jeux d’expression, découverte du jeu d’acteur, de l’aisance orale et corporelle.
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine polefamille@mairie-royan.fr
English :
Improvisation, self-expression games, discovery of acting, oral and physical fluency.
German :
Improvisation, Ausdrucksspiele, Entdeckung der Schauspielerei, Sprech- und Körpergewandtheit.
Italiano :
Improvvisazione, giochi espressivi, scoperta della recitazione, scioltezza orale e fisica.
Espanol :
Improvisación, juegos expresivos, descubrimiento de la interpretación, fluidez oral y física.
