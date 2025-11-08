Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les ateliers partagés Théâtre Salle Jean Gabin Royan

Les ateliers partagés Théâtre

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime

Improvisation, jeux d’expression, découverte du jeu d’acteur, de l’aisance orale et corporelle.
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   polefamille@mairie-royan.fr

English :

Improvisation, self-expression games, discovery of acting, oral and physical fluency.

German :

Improvisation, Ausdrucksspiele, Entdeckung der Schauspielerei, Sprech- und Körpergewandtheit.

Italiano :

Improvvisazione, giochi espressivi, scoperta della recitazione, scioltezza orale e fisica.

Espanol :

Improvisación, juegos expresivos, descubrimiento de la interpretación, fluidez oral y física.

