Les ateliers partagés Théâtre école Louis Bouchet Royan
Les ateliers partagés Théâtre école Louis Bouchet Royan samedi 13 décembre 2025.
Les ateliers partagés Théâtre
école Louis Bouchet Atelier Théâtre Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Improvisation, jeux d’expression, découverte du jeu d’acteur, de l’aisance orale et corporelle.
.
école Louis Bouchet Atelier Théâtre Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine polefamille@mairie-royan.fr
English :
Improvisation, self-expression games, discovery of acting, oral and physical fluency.
German :
Improvisation, Ausdrucksspiele, Entdeckung der Schauspielerei, Sprech- und Körpergewandtheit.
Italiano :
Improvvisazione, giochi espressivi, scoperta della recitazione, scioltezza orale e fisica.
Espanol :
Improvisación, juegos expresivos, descubrimiento de la interpretación, fluidez oral y física.
L’événement Les ateliers partagés Théâtre Royan a été mis à jour le 2025-11-06 par Mairie de Royan