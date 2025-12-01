Les ateliers partagés Théâtre école Louis Bouchet Royan

Les ateliers partagés Théâtre

école Louis Bouchet Atelier Théâtre Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Improvisation, jeux d’expression, découverte du jeu d’acteur, de l’aisance orale et corporelle.

.

école Louis Bouchet Atelier Théâtre Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine polefamille@mairie-royan.fr

English :

Improvisation, self-expression games, discovery of acting, oral and physical fluency.

German :

Improvisation, Ausdrucksspiele, Entdeckung der Schauspielerei, Sprech- und Körpergewandtheit.

Italiano :

Improvvisazione, giochi espressivi, scoperta della recitazione, scioltezza orale e fisica.

Espanol :

Improvisación, juegos expresivos, descubrimiento de la interpretación, fluidez oral y física.

L’événement Les ateliers partagés Théâtre Royan a été mis à jour le 2025-11-06 par Mairie de Royan