Les ateliers partagés Théâtre Salle atelier théâtre Royan

Salle atelier théâtre 35 rue du Château d’Eau Royan Charente-Maritime
Début : 2026-03-07 11:00:00
fin : 2026-03-07 12:00:00
Improvisation, jeux d’expression, découverte du jeu d’acteur, de l’aisance orale et corporelle.
polefamille@mairie-royan.fr
English :
Improvisation, self-expression games, discovery of acting, oral and physical fluency.
