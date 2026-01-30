Les ateliers partagés Théâtre Salle atelier théâtre Royan

Les ateliers partagés Théâtre

Salle atelier théâtre 35 rue du Château d’Eau Royan Charente-Maritime

Début : 2026-03-07 11:00:00

fin : 2026-03-07 12:00:00

2026-03-07

Improvisation, jeux d’expression, découverte du jeu d’acteur, de l’aisance orale et corporelle.

Salle atelier théâtre 35 rue du Château d’Eau Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine polefamille@mairie-royan.fr

English :

Improvisation, self-expression games, discovery of acting, oral and physical fluency.

