UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Royan

Les ateliers partagés | Théâtre Salle Jean Gabin Royan

samedi 3 octobre 2026 · Salle Jean Gabin · Royan

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Salle Jean Gabin
Adresse
112 rue Gambetta
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif

Royan

Les ateliers partagés | Théâtre

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Improvisation, jeux d’expression, découverte du jeu d’acteur, de l’aisance orale et corporelle, transmission de quelques connaissances de base.
  .

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   polefamille@mairie-royan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Improvisation, self-expression games, discovery of acting, oral and physical fluency, transmission of some basic knowledge.

L’événement Les ateliers partagés | Théâtre Royan a été mis à jour le 2026-09-09 par Mairie de Royan

À voir aussi à Royan (Charente-Maritime)