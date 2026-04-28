Les ateliers partagés | Théâtre Salle Jean Gabin Royan

Informations pratiques

Royan

Les ateliers partagés | Théâtre

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Improvisation, jeux d’expression, découverte du jeu d’acteur, de l’aisance orale et corporelle, transmission de quelques connaissances de base.

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Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine polefamille@mairie-royan.fr

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English :

Improvisation, self-expression games, discovery of acting, oral and physical fluency, transmission of some basic knowledge.

L’événement Les ateliers partagés | Théâtre Royan a été mis à jour le 2026-09-09 par Mairie de Royan