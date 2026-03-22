Les Ateliers

58 Rue de Sully Poilly-lez-Gien Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 16:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Les Ateliers Initiation 3/10 ans Séance de découverte

Il est possible de découvrir de nouvelles activités équestres ou de se perfectionner en petit groupe de 4 à 5 personnes. Une initiation est proposée aux enfants de 3 à 10 ans, sous la forme d’une séance de découverte comprenant le brossage et une séance d’équitation. L’activité est ouverte à tous, avec un maximum de 5 places disponibles. .

58 Rue de Sully Poilly-lez-Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 14 04 28 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Ateliers Initiation 3/10 years ? Discovery session

L’événement Les Ateliers Poilly-lez-Gien a été mis à jour le 2026-03-22 par OT GIEN