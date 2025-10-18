Les ateliers Pom Pom Pidou Le Tripostal Lille

Les ateliers Pom Pom Pidou Le Tripostal Lille samedi 18 octobre 2025.

Les ateliers Pom Pom Pidou 18 octobre – 1 novembre Le Tripostal Nord

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Les adultes et les enfants doivent obligatoirement détenir un billet pour participer à l’atelier.

Réservations en ligne ou sur place à la billetterie dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T14:00 – 2025-10-18T16:00

Fin : 2025-11-01T14:00 – 2025-11-01T16:00

Pendant les vacances, participez en famille aux ateliers Pom Pom Pidou. Comprenant visite et pratique artistique, ces séances sont l’occasion de découvrir l’exposition sous un angle précis (un artiste, une oeuvre, un mouvement artistique).

Samedi 18/10 : Atelier « Ça ressemble mais ce n’est pas ça »

Dès 6 ans

Viens jouer à l’artiste moderne ! On s’inspire des cercles colorés des Delaunay, des formes abstraites de Kupka, des voitures rapides de Russolo et des collages de Hains. Ici, pas de copies parfaites : on découpe, on colle, on colorie et on invente. Surtout on s’amuse !

Mercredi 22/10 : Atelier « Carte à gratter »

Dès 7 ans

Autour des œuvres des artistes Delaunay et Kupka, viens créer une carte à gratter pour faire apparaître les formes géométriques que tu souhaites !

Samedi 25/10 : Atelier « Ton super-héros qui déchire »

Dès 6 ans

Viens fabriquer le masque de ton super-héros préféré ! À partir de l’œuvre de Batman de Mimmo Rotella en affiches déchirées, viens confectionner le masque du super-héros de ton choix.

Dimanche 26/10 : Atelier « Cabaret Dada »

Dès 8 ans

Un atelier ludique et créatif entre création farfelue, invention de poèmes absurdes et mini performances collectives, les enfants deviennent les artistes d’un cabaret plein de surprises, de rires et d’imagination… Parce que l’art peut aussi être drôle, imprévisible et donc complètement Dada !

Mercredi 29/10

Informations à venir.

Samedi 01/11 : Atelier « Fracas et Fragments »

Dès 10 ans

Grâce à des objets en mille morceaux, viens créer une toile déstructurée tout en couleurs en lien avec l’œuvre Chopin’s Waterloo d’Arman.

Le Tripostal 22 avenue Willy Brandt, 59777 Lille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 0320145760 https://www.lille.fr/Nos-equipements/Le-Tripostal https://www.instagram.com/le.tripostal.lille/;https://www.facebook.com/letripo [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/les-ateliers-pom-pom-pidou »}] Depuis 2004, Le Tripostal un lieu d’art et de vie, au cœur de la ville.

Pendant les vacances, participez en famille aux ateliers Pom Pom Pidou. Découvrez l’exposition comme vous ne l’avez jamais vue ! ateliers enfants

©lille3000