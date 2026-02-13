Les ateliers récréatifs, École-Musée, Boulogne-sur-Mer

Les ateliers récréatifs 18 et 25 février École-Musée Pas-de-Calais

3,50/personne – Réservation conseillée (durée : 2h)

Début : 2026-02-18T10:00:00+01:00 – 2026-02-18T12:00:00+01:00

Fin : 2026-02-25T10:00:00+01:00 – 2026-02-25T12:00:00+01:00

Les ateliers récréatifs invitent les enfants et les adolescents à exprimer leur talent artistique autour de la thématique du développement de l’histoire des objets d’écriture, après la découverte ludique de l’École-Musée.

École-Musée 2, rue de l’Ancien Rivage 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « +33 (0)3 21 87 00 30 »}]

