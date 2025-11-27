Les Ateliers Robonumérique Palais des sports Pierre Ratte Saint-Quentin

Les Ateliers Robonumérique Jeudi 27 novembre, 09h00 Palais des sports Pierre Ratte Aisne

Face aux enjeux de compétitivité, de transition numérique et de transformation des organisations, l’industrie entre dans une nouvelle ère : celle de l’industrie 5.0. Une industrie qui allie intelligence artificielle, robotique, technologies avancées et intelligence humaine, diversité des talents avec un enjeu majeur sur la thématique « Vers un nouvel équilibre industriel: technologies de pointe et féminisation des métiers ».

Dans ce contexte, les Ateliers de la Robonumérique 2025 se veulent un temps fort pour croiser les expertises, renforcer les coopérations, et promouvoir une industrie tournée vers l’avenir.

Une ambition forte : conjuguer innovation et inclusion

L’événement porte une attention particulière à un enjeu majeur : la place des femmes dans l’industrie.

Trop souvent sous-représentées dans les filières technologiques, elles seront ici mises en lumière à travers des parcours inspirants, des échanges engagés et des actions concrètes en faveur de l’égalité et de la diversité.

Palais des sports Pierre Ratte Avenue de Remicourt Saint-Quentin 02100 Quartier Remicourt Aisne Hauts-de-France

Les Ateliers Robonumérique propose une journée rythmée par des ateliers participatifs, des démonstrations concrètes et des temps d’échanges pensés pour répondre aux attentes d’un public engagé. robotique numérique