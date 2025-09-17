LES ATELIERS “TRICOT-THÉ” Place Charles trenet Labarthe-sur-Lèze

LES ATELIERS “TRICOT-THÉ”

LES ATELIERS “TRICOT-THÉ” Place Charles trenet Labarthe-sur-Lèze mercredi 17 septembre 2025.

LES ATELIERS “TRICOT-THÉ”

Place Charles trenet MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE GIRAUD Labarthe-sur-Lèze Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-17 15:00:00
fin : 2025-09-17

Date(s) :
2025-09-17

Pensez à vous inscrire à cet atelier tricot!
Partage, créativité et détente.
Chacun avance à son rythme, découvre des techniques et
échange astuces et idées.
Débutants bienvenus, matériel fourni et goûter offert !

Dès 12 ans   .

Place Charles trenet MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE GIRAUD Labarthe-sur-Lèze 31860 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 47 01 04  mediatheque@labarthesurleze.com

English :

Don’t forget to sign up for this knitting workshop!

German :

Denken Sie daran, sich für diesen Strickworkshop anzumelden!

Italiano :

Non dimenticate di iscrivervi a questo workshop di maglia!

Espanol :

¡No olvides apuntarte a este taller de punto!

L’événement LES ATELIERS “TRICOT-THÉ” Labarthe-sur-Lèze a été mis à jour le 2025-08-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE