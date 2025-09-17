LES ATELIERS “TRICOT-THÉ” Place Charles trenet Labarthe-sur-Lèze
LES ATELIERS “TRICOT-THÉ” Place Charles trenet Labarthe-sur-Lèze mercredi 17 septembre 2025.
Place Charles trenet MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE GIRAUD Labarthe-sur-Lèze Haute-Garonne
Début : 2025-09-17 15:00:00
2025-09-17
Pensez à vous inscrire à cet atelier tricot!
Partage, créativité et détente.
Chacun avance à son rythme, découvre des techniques et
échange astuces et idées.
Débutants bienvenus, matériel fourni et goûter offert !
Dès 12 ans .
Place Charles trenet MÉDIATHÈQUE FRANÇOISE GIRAUD Labarthe-sur-Lèze 31860 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 47 01 06 mediatheque@labarthesurleze.com
English :
Don’t forget to sign up for this knitting workshop!
German :
Denken Sie daran, sich für diesen Strickworkshop anzumelden!
Italiano :
Non dimenticate di iscrivervi a questo workshop di maglia!
Espanol :
¡No olvides apuntarte a este taller de punto!
